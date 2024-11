Sellele eelnevad tunnid aga meenutasid öölaulupidu, ainult ilma lauluta. Viadukti varistamine on plaanitud teisipäeva hilisõhtuks kell 23.55. Ajakirjanikel ja asjaga seotud inimestel palutakse kohale tulla kella 23ks. Et kõik ikka õigeks ajaks vaatamisalale jõuaksid. Muidu üsna lai maantee on tõkkepuude ja aedadega suletud ning autoga saab sõita vaid mööda üht ajutist ja käänulist sõidurada.