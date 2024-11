Zelenskõi: Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal

«Ülemjuhataja Sõrskõi esitas raporti olukorrast ridel, kus suurem tähelepanu on suunatud Donetski oblastile. Nagu ka okupantide katsed laiendada oma pealetungi ja seda eriti Kupjanski suunal,» sõnas president.

Zelenskõi tõstis esile mitmete Ukraina lahinguüksuste jõupingutusi, mis on viimastel nädalatel näidanud oma tohutut julgust ja tõhusust. President tänas ka õhutõrjevõitlejaid, kes kaitsevad kodumaa taevast ja rahvast.

«Igal õhtul ja iga päev tulistavad nad alla Vene droone ja rakette. Täna hommikul püüdsid nad kinni Venemaa ballistilise raketi. See on märkimisväärne. Iga selline edu tähendab meie inimeste elude päästmist,» rääkis riigipea.