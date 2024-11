Riigikaitseraport sai lõpuks komisjoni õnnistuse

Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles, et tuleval aastal on kavas kaasajastada Eesti julgeolekupoliitika alused, komisjon peab sellesse protsessi panustama ja esitama oma soovitused ning see ongi raporti eesmärk. Ta lisas, et riigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine on hädavajalik.