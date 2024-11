Perearstid: no nüüd läks alles ähvardamiseks!

«No nii, ähvardame arste!» kirjutas Postimehele üks arst, kelle postkasti potsatas täna kiri kindlustusfirmalt PZU. «Hea klient, tuletame meelde, et seadusest tulenevalt on tervishoiuteenuse osutajatel kohustus avaldada vastutuskindlustuse info ja juhend kahjunõude esitamiseks oma tegevuskohas nähtaval kohal ning veebilehel (kui see on olemas). See nõue aitab tagada, et patsiendid saavad enne teenuse kasutamist vajaliku kindlustusinfo kätte,» kirjutas PZU perearstile.