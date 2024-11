Samm edasi: Tallinna ühendhaigla luuakse aktsiaseltsina

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa selgitas, et aktsiaseltsi vorm võimaldab Tallinna ühendhaiglat paremini juhtida, tagades suurema läbipaistvuse ja kontrolli ning selgelt määratletud vastutuse. «Aktsiaseltsi vorm loob laiemad võimalused ka investeeringute kaasamiseks, mis on hädavajalikud haigla arengu ja teenuste kvaliteedi tõstmiseks,» lisas ta.

Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) sõnas, et aktsiaseltsi vorm on tänaseid Tallinna linnale kuuluvaid haiglaid silmas pidades mõistlikum. «Täna kokkulepitud lähtekoht võimaldab meil edasistes aruteludes panna paika konkreetne ja realistlik ajaraam, mille põhjal saab Tallinna Linnavalitsus ja Linnavolikogu enda otsuse langetada.

Linna vaatest on jätkuvalt oluline, et haiglavõrgu arengusuundades toodud eesmärk haiglate konsolideerimiseks oleks käsitletud koos riigipoolse finantseerimisega uue meditsiinilinnaku rajamiseks. Töögrupis on selles küsimuses ühine arusaam,» rääkis Kase.