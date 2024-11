President Karis jättis hüvasti oma julgestusmeeskonna juhiga: «Ta sai osaks meie perest»

«Head võetakse sageli varem. Miks küll? Siinpool minemise väravaid ei saa me sellele kunagi vastust. Niisugune teadmatus, ebaõigluse tunne teeb kohutavalt haiget ja muudab leina eriti valusaks.»

«Perekonnale ning kõigile Marko lähedastele kuulub minu ja Sirje sügav kaastunne, raske on leida sõnu, et lohutada. Marko Reisel, olen tänulik, et sind tundma sain ja tänan sind teenistuse eest,» sõnas president.