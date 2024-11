Lähinädalatel on kavas tööstuslikuks uurimiseks maa peale tuua umbes 20 tonni fosforiiti, sel eesmärgil puuritakse seitse 1,2-meetrise läbimõõduga ja 26–28 meetri sügavust auku.

Kui geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasiku sõnul on tegemist vaid ühe uuringuetapiga, siis puurisurina taustal kaevandamise vastu meelsust näitavale Virumaa Põlisrahva kümmekonnale liikmele on see tegevus märgilise tähendusega.