Järgmise aasta Tallinna eelarve on valimiste nägu

Kuna järmisel sügisel on ees kohalike omavalitsuste valimised, siis paistab raha jätkuvat kõigeks, alates koolilaste tasuta hommikupudrust ja lõpetades auto- ning rattateede rajamise ja rekonstrueerimisega.

Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul on tegemist vastutustundliku, aga samas ambitsioonika eelarvega, mis investeerib tulevikku. «Selle fookuses on lapsed ja lastega pered. Tõstame õpetajate palka 100 euro võrra, langetame lasteaia kohatasu 50 euroni kuus ning tagame vaimse tervise abi parema kättesaadavuse. Lisaks sellele võimaldame igale kooli- ja lasteaialapsele tasuta õppekäigu loomaaeda, botaanikaaeda ja linnamuuseumisse. Asume vähendama klasside suurust, tagades, et järgmisest aastast ei ole üheski esimeses klassis üle 24 õpilase,» ütles Ossinovski. «Uuest aastast saab iga Tallinna koolilaps lisaks tasuta koolilõunale ka tasuta hommikuputru.»

Investeeringuteks on 2025. aastal eelarve eelnõu järgi ette nähtud 250 miljonit eurot, mis kasvab võrreldes 2024. aasta täpsustatud eelarvega 24,9 protsenti. Investeeringutest 34,1 protsenti kaetakse linnakassa vahendite arvelt ja kuni 60 protsenti laenu arvelt. Investeeringutest on suurima osakaaluga haridusvaldkond 38,6 protsendi, liikuvusvaldkond 18,4 protsendi, linnamaastiku valdkond 10 protsendi ning linnavara valdkond 9 protsendiga. Ühtekokku moodustavad need 76 protsenti investeeringute kogumahust.

Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2025. aasta eelarves kavandatud 1,03 miljardit eurot, mis on 2,7 protsenti enam kui 2024. aasta täpsustatud eelarves kavandatud. Tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridusvaldkonna kulud 40,7 protsenti. Liikuvuse valdkonna kulud on 18,6 protsenti ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud 14,5 protsenti, mis kokku moodustavad üle 73 protsenti kulude kogumahust.