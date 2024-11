Õudusunenägu koduseinte vahel: «onude» haiglased tungid hävitavad tuhandete laste elusid

Eestis on igal aastal menetluses üle 600 laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumit. Selle aasta esimese kümne kuu jooksul on ainuüksi Ida prefektuuris registreeritud 71 teadet selle kohta, et mõnda last on seksuaalselt väärkoheldud. Nii mõnegi juhtumi kohtueelne menetlus või kohtuprotsess juba käib.