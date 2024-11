«Eesti HODOPS-i edu tõestab meie rahvusvahelise meeskonna tugevust ja pühendumust. Üheteistkümne miini neutraliseerides tegime Läänemere regiooni taas turvalisemaks. Tihe koostöö, mida ligi kahe nädala jooksul tehti, on mitte ainult suurendanud meie operatsioonilist tõhusust, vaid ka tugevdanud meie NATO liitlastevahelisi sidemeid,» ütles NATO 1. alalise miinitõrjegrupi ülem kaptenleitnant Beata Król.

Eesti mereväe korraldatud miinitõrjeoperatsiooni ESTHOD käigus leiti 26 miiniankrut ning üheksa meremiini, mis koos varasemalt leitud lõhkekehadega tehti operatsioonil kahjutuks. Lisaks leidis Prantsuse miinijahtija Teise maailmasõja ajal veesatud Saksa põhjamiini LMB puitaluse, mis on praeguseks üle antud meremuuseumile.

«Miin on mõeldud lennukilt veeskamiseks, kuid asjaolude sunnil veesati neid ka laevadelt. Teadaolevalt on see esimene selline leid Eestis,» ütles mereväe staabi operatsioonide ohvitser vanemleitnant Greete Mänd.