Eesti hangib koos Poola, Leedu ja Norraga lühimaa õlaltlastava raketisüsteemi

Saar hindab Poola panust Eesti tarneahelas väga suureks. «Meil on otselepingud Poola ettevõtetega WB Grupp ja Mesko. Samuti teostatakse Poolas mitmeid meie projektide allhankeid. Näiteks on oluline roll ettevõttel Nitro-Chem, kes on Euroopa üks suuremaid lõhkeaine tootjaid, enamuses meie laskemoona hangetes - seal valmistatakse ette kas komponentidena või muul moel väga paljude lõhkepeade lõhkeainega seotud osi,» ütles Saar.