Eesti toetab Ukrainat laskemoona ja muu varustusega

«Peagi täitub 1000 päeva, kui Ukraina on suutnud oma vabadust ülekaaluka agressori vastu kaitsta. Ukraina vajab jätkuvalt enda kaitsmiseks Eesti ja vaba maailma abi. Seekordne abipakett on Ukraina vajadusi arvestades kokku pandud meie kaitseväe varudest ja ikka nii, et ei kannataks Eesti kaitsevõime,» sõnas Pevkur.