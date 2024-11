Välisministeeriumi kantsler Vseviov lõpetas Aasia visiidi Koreas

Välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi aseministrite Hong-Kyun Kimi ja Il Sungiga oldi üksmeelsed, et Venemaa on oma sõda Euroopa keskmes eskaleerinud, kaasates agressiooni Põhja-Korea sõdurid. Samal ajal tuleb jätkata nii tugeva toetusega Ukrainale kui ka Venemaa rahvusvahelise isoleerimisega. «Meie piirkondade julgeolek on üha tihedamalt seotud ning Eestil ja Koreal on kõikumatu tahe kaitsta reeglitepõhist maailmakorda,» ütles Vseviov.