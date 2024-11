KESKPÄEVATUND Hõbemägi: Katri Raik sõlmib kokkuleppeid kasvõi vanapagana vanaemaga

«Elu on karma, eriti siis, kui mängus on gorod Narva. Lootusrikkalt Narva elu uueks looma sõitnud Jaan Toots on lubanud pärast järjekordset võimupööret Narvast koju armsasse Tartu sõita. Linnapea toolile istub tõenäoliselt taas igiliikurina tegutsev Katri Raik, kes sel korral on strateegiliseks partneriks valinud pool mütoloogilise tegelase, nagu Mihhail Stalnuhhini,» rääkis saatejuht Priit Hõbemägi.