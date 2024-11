Politsei pidas Tallinnas kinni roolis relvalaadse esemega vehkinud autojuhi

«Meie jaoks on sellised väljakutsed kõige kõrgema ohutasemega väljakutseteks ning läheme neile alati kohale valmisolekus lahendada sündmust, kus inimesel ongi päris tulirelv. See tähendab, et politseiametnikud on valmis ümberkaudsete inimeste ning ka enda turvalisuse tagamiseks tulirelva kasutama. Sagedasti kipuvad selliste lugude peategelased purjus olema ning paraku on ette tulnud kordi, kus politseinik ongi pidanud tulistama relvaga vehkivat inimest, kes korraldustele ei allu. Minu jaoks on arusaamatu, miks tulirelvaga eemalt äravahetamiseni sarnased asjad on nii lihtsasti kõigile kättesaadavad,» lisas Tambre.