Enneaegse sünni päeval värvus sünnitusmaja fassaad sirelilillaks

Täna on rahvusvaheline enneaegse sünni päev. Selle väljendamiseks on Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) sünnitusmaja fassaad kuni hiliste õhtutundideni värvunud sirelilillaks, sest just see on enneaegsete tunnusvärv ning tähistab uue elu algust ja lootust.