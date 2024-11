Varajase muusika festival toob lavale Ukraina staari, maailmatasemel harfimängija

Morozova-Meléndez mängib Niguliste kirikus erakordset barokk-orelit. Selle Eesti meistri poolt tehtud orelil on barokne kõla, muusikainstrumendi valmistamisel kasutati omaaegseid, nn vanu töövõtteid.

«Esimest korda teeme koostööd Theatrumiga. Tuleb etendus helilooja David Kellnerist, kes töötas Tartus. Theatrum kirjutas tüki ja hästi palju on seal elavat muusikat!» rääkis festivali korraldaja. Muusikaline kujundus on loodud ajastukohaste instrumentidega. «Seal mängitakse üht erilist pilli cembalo d’amour, millest oli alles vaid joonis. Selle joonise järgi on ehitatud kaks pilli ning ühte neist kuuleb nüüd etenduses,» lisas Utt.

Festivali raames saab Otepää kultuurimajas ning Tallinna Raekojas kuulda ansamblit More Hispano. «Vicente Parrilla, kes on «hullumeelne» plokkflöödimängija. Ta on fantastiline kontrollifriik ning ei mõistaks seda, et ta on ka tohutult hea improvisaator. Nendel kontsertidel juhtub midagi väga erilist. See on nüüd lubadus!» rääkis korraldaja.

Noored tunnevad aina enam huvi

muba renessanssplokkflöötide ansambel (Noortekontsert Nigulistes 30.11 kell 13) Foto: Varajase muusika festival

Varajase muusika festivalil on Niguliste kirikus ka noorte muusikute kontsertid.

«MUBAs õpilased õpivad plokkflööti ning nad on nii tuhinal pilliõppest, ei vaata kella ning lepivad aina uusi lisaaegu juurde. Tulemus on sedavõrd rõõmustav, et ma palusin neil mängida ka festivalil,» rääkis korraldaja.

Esineb ka Ukraina noormees Havryl Sydoryk, kes mängib klavessiini. «Kui sõda algas, siis ta ei saanud enam Ukrainas õppida. Aga et ta on musikaalne, siis läks emaga Pariisi ja sai sinna õppima. Probleem oli selles, et ta mängib heal tasemel nii klaverit, flööti kui ka viiulit ja lisaks komponeerib, kuid kõik see ei mahu akadeemilistesse raamidesse. Lõpuks tuli ta emaga Pariisist ära Tallinnasse õppima,» kirjeldas korraldaja. Siin avastas Ukraina imelaps klavessiini.

Noorte muusikute esinemist varajase muusika festivalil pääseb kuulama Niguliste muuseumipiletiga.

