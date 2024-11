Stoicescu: Kreml on ärritunud ega lepi positsiooni olulise nõrgenemisega Läänemerel

«Avalduses toonitatakse, et Venemaa jätkab «süsteemset tööd» Läänemere piirkonnas, kuivõrd Lääs on «lõhkunud traditsioonilised mehhanismid mitmepoolseks koostööks [Venemaaga]». Moskva peab «pretsedendituks» ja suisa «hukatuslikuks» Läänemere piirkonna riikide poliitikat, mis on suunatud majanduslike, poliitiliste, humanitaarsete ja looduskaitse alaste suhete minimeerimisele Venemaa suunal. Venemaa on ärritunud, et peale Soome ja Rootsi NATOga liitumist peavad [nimetatama jäetud] allianssi liikmesriikide eksperdid Läänemerd NATO sisemereks,» leidis Stoicescu.