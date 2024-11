Põhja-Korea andis Venemaale ligi 70 raketi- ja suurtükisüsteemi

Märgitakse, et Ukraina ametiisikud andsid relvade kohta teavet pärast seda, kui sotsiaalmeedias jagati fotot Põhja-Korea suurtükkidest, mida analüütikud tuvastasid kaadritel, mis tehtud Venemaal asuvas Krasnojarski oblastis. Fotol oli näha mitut maskeerimisvõrgu all olevat suurtükki, mida veetakse raudteel lääne suunas.

Kõnealused suurtükisüsteemid on võimelised tulistama mürske kuni 60 km kaugusele. M1989 haubitsad on veidi täiustatud versioonid algupärastest M1979 mudelitest, mida toodeti esmakordselt 1970. aastate lõpus ning mida Pyongyang tarnis Iraani ja Iraagi sõja ajal Teheranile.

Moderniseeritud mitmikraketiheitjad konstrueeriti Nõukogude Liidu iseliikuva 220-mm BM-27 Uragan MLRS baasil. Mais teatas Põhja-Korea, et on edukalt katsetanud täiustatud süsteemi. Ukraina kõrge ametnik ütles Financial Timesile, et Pyongyang püüab nüüd relvasüsteeme lahingutegevuses katsetada.