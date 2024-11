Enamus toetab Venemaa ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse äravõtmist

«See on kõnekas ülekaal. Ainus valijagrupp, kes seda ei toeta, on vene rahvusest Eesti kodanikud, ning seetõttu ka Keskerakonna valijaskond. Rahvuse osas on seoses selle küsimusega hoopis märkimisväärne see, et ka 12,2 protsenti vene rahvusest Eesti kodanikke toetavad Venemaa ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse ära võtmist ja 15,7 protsenti on sellised, kes on sellele vastu, kuid mitte maksimaalsel võimalikul määral. Seega ka vene rahvusest Eesti kodanike hulgas on arvestataval määral neid, kes toetavad oma rahvuskaaslastelt valimisõiguse ära võtmist või kes vähemalt ei ole sellele rangelt vastu,» ütles Mölder.