100 Nägu Kalevi Kull: Eesti elujõu olemuse sõnastaja

Kalevi Kull on üks mõjusamaid mõtlejaid nii maailmas kui Eestiski, kes on oma lähenemisega elusale suutnud ehk sisustada ühe olulisema küsimuse: «Mis on elu mõte?»

Siinsamas Postimehes – tõsi, Nõukogude okupatsiooni ajal kandis see leht Edasi nime – avaldas oma arusaama elu tähenduse ja inimese rolli kohta Maal Uku Masing. Artikkel pealkirjaga «Eesmärk: Elusamus» on olnud professor Kulli tegevuse suunajaks tänaseni. Sellele on lisandunud palju kihte ja seoseid.

Looduslike süsteemide energeetika uurimisest on saanud eluslooduse märgisüsteemide ja nende tähenduse väljatooja. Maailmas on tekkimas terviklikum arusaam evolutsioonist, mille erijuhuks võiks olla Darwini kirjeldatu. Evolutsioonilise muutuse algpõhjuseks on selle uue teooria kohaselt püsiv muutus raku funktsioonis. Aga sealt teame ka, et liigne surve võib looduse katki teha.

Eestis on loomuliku aineringe võimsuseks ca 25 GW. Tehniline kultuur on lisanud selle 5 GW. Kull ütlebki, et see on liiast ja peame püüdma tagasihoidlikumalt toime tulla. Liigne rabelemine ja energiakulu viib meilt tema sõnul elujõu. 57 aastat pärast Uku Masingu artiklit pidas Kull tähelepanuväärselt eristuva kõne «Terve Eestimaa élan vital». Selle sõnum oli, et meie MINA ei lõppe naha või riietega, vaid kulgeb kaugemale, sügavamale ja kõrgemale loodusse ja ökosüsteemidesse.