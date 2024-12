100 Nägu John Hopfield ja Geoffrey Hinton: tehisaru esiisad

Kõik need, kes täna tehisaruäris ilma teevad, seisavad – nagu teaduse ja tehnika arengus ikka – hiiglaste õlgadel. Nendeks hiiglasteks on vaieldamatult John Hopfield ja Geoffrey Hinton, kel õnnestus ülilihtsustatud arusaamaga närviprotsessidest ning selle matemaatilise esitlusega luua murrang, mille tähendus on kui omaaegsel Gutenbergi trükitehnikal.