100 Nägu Mallukas*: edukas staaride kiusaja

Küll oli tal hammaste vahel kuuuurija Katrin Lust, siis rokkar Tanel Padar või hoopiski multiskandaalitar Brigitte Susanne Hunt. See kõik on siiski kassikulla pealiskiht, mille all peitub edukas ettevõte Parimblogi OÜ. Tema 2024. aasta kolmanda kvartali käive jõudis 164 000 euroni, mida on peaaegu sama palju kui aasta varem terve aasta peale kokku. Kõmuline blogi, podcast’id, vestlusõhtud ja raamat omaenda saladustest avas tuhandete inimeste rahakotirauad.