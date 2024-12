100 Nägu Volodõmõr Zelenskõi: parandab katkist autot sõidu pealt

Arvestades seda, et Ukrainas on kõik olulisemad juhtimisotsused koondunud presidendi ja tema kantselei kätte, võib Zelenskõi olukorda võrrelda sellega, et ta juhib autot, mis hakkab tasapisi katki minema. Mootor jupsib, kütusevoolik tundub umbes olevat, rehvid kulunud ja muud hädad, aga parandama peab ta seda autot sõidu pealt, ütles Ukraina ingliskeelse väljaande Kyiv Independent analüüsikeskuse juht Jakub Parusinski.

Tegemist on kurnamissõjaga. Seetõttu võib Zelenskõi tööd võrrelda ka maratonijooksu distantsiga, aga joosta tuleb seda sprinteri kiirusega. Zelenskõi ja Ukraina peavad kogu aeg jooksma nii kiiresti, kui suudavad. See hetk, kui sa kukud või enam ei jaksa – siis oled sa kaotanud.

2025. aastal tuleb Zelenskõil eriti kiiresti joosta, ja seda tingimustes, kus teda ja Ukrainat pikali lükata tahtjaid on järjest rohkem, lükkamised on tugevamad, samal ajal on tema samm üha raskem, ressursse üha vähem, tempotegijad on ka üha väsinumad. Väljakutsed jooksu jätkamiseks on üha suuremad. See kõik võib olla Zelenskõile väga frustreeriv. Pähe võivad tulla loobumismõtted. Talle võivad jõudu anda vaid distantsi äärde kogunenud pealtvaatajad – Ukraina inimesed.