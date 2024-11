Teoloog: kui veendumused ei luba nunnadel patriarhi alluvusest lahkuda, võivad nad Venemaale kolida

Tartu piiskop Daniel ütles saates «Kofe+», et Pühtitsa (Kuremäe) klooster ei saa muuta alluvust, kuid loodab, et see ei mõjuta kloostri tegevust. «Ma arvan, et meie minister ei taha minna ajalukku kui inimene, kes sulges 133-aastase kloostri,» ütles piiskop. Rus.Postimees palus õigeusu teoloogidel kommenteerida MPEÕK argumente, millega ta kaitses kloostri õigust jääda patriarh Kirilli alluvusse.