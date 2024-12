100 Nägu Saskia Põldmaa: viis oma tiimi füüsikas maailma tippu

Mavericksi viieliikmelisse tiimi kuulusid Violeta Jürgens, Ralf Robert Paabo, Saskia Põldmaa, Mihkel Rannut ja August Jakobson. Ajastus Eesti õpilaste CERNi saabumiseks oli väga õige mitte vaid seetõttu, et Eesti oli äsja saanud liikmesriigiks, vaid ka seetõttu, et samal ajal tähistati CERNi 70. tööaasta algust. Suursuguste juubelipidustuste käigus õnnestus õpilastel käia end ka laval tutvustamas ning kohtuda CERNi Eesti kommuuniga.

Tiimi Mavericks pani kokku Tallinna Reaalkooli õpilane Saskia Põldmaa, kes on mitmetel olümpiaadidel osalenud ja ülejäänud võistkonnaliikmed jäid talle olümpiaadidel silma ja seal saadi omavahel sõpradeks. Auhinnareisi CERNi teenisid koolinoored tänu edukale esinemisele rahvusvahelisel füüsikavõistlusel nimega Beamline for Schools (BL4S), kus nad olid tuhandete osalejate hulgas parimad.

Plaan on kõigil kindlasti minna ülikooli, sest selleks et saada CERNi suvetudengiks, peab olema üliõpilane ja nad kavatsevad tulevikus selleks kandideerida ja sinna tagasi minna. Visiidi tulemusena on õpilastel valmimas teadusartiklid ning blogipostitused.