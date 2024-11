Alar Karis sai uue kommunikatsiooninõuniku

Hannes Hamburg on lõpetanud Tartu ülikooli ajakirjanduse eriala ning kaitsnud Tallinna ülikooli humanitaarinstituudis kultuuriteooria magistrikraadi. Alates 1995. aastast on ta nõustanud enam kui sadat era- ja avaliku sektori organisatsiooni ning korraldanud meediakoolitusi ja konverentse.

Hamburg on Eesti ühe suurima kommunikatsioonibüroo Hamburg ja Partnerid asutaja, mille turundajate liit on valinud aasta agentuuriks nii möödunud kui sel aastal.

«Presidendi sõnas on jõud. Minu ülesanne on anda panus selle sõna senisest veel mõjusamaks tegemisel nii riigi sees kui väljas. Presidendil on omad väärtused ja keskne roll ühiskonna tasakaalustaja ja lepitajana, targa rahva eneseteadvuse hoidmisel ja kasvatamisel Eestile olulistel aegadel,» ütles Hannes Hamburg.