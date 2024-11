Haanja kõrgustiku serval Paganamaal elav Mürk rääkis, et sattus rikkalikule sügiskogritsasaagile pühapäeval järjekordsel seeneretkel käies, õigemini küll enne hämardumist metsast naastes. «Tulin üle langi ja vaatasin, et ohoo, neli tükki – saan pildid tehtud. Aga nelja [sügiskogritsat] pole mõtet korjata, sest see seen vajab kupatamist ja tõmbub lihtsalt kokku,» meenutas ta.