Linnuvaatlejad on oodatud koguma andmeid talilindude kohta

Enne välitöid tuleb hoolikalt lugeda juhendit ning saata rajakaart koordinaatorile. Loendusel on vaja järgida ette antud metoodikat, teha vaatlusi vastutustundlikult ja järjepidevalt. Talilinnuloendused on osa riiklikust seirest, seetõttu on nende tulemuste adekvaatsus iseäranis tähtis.