Üle 1200 päästja pole rahul päästeameti otsusega muuta nende tööaega

«Nii on täna juba üle 90 protsendi päästjatest sunnitud töötama teisel, ja mõned kolmandalgi töökohal, et tagada oma peredele normaalne elustandard. See on võimalik vaid tänu 24-tunnistele töövahetustele. Me räägime normaalsest toimetulekust, mitte luksusest! Ja seda arusaamatum on päästeameti juhtkonna plaan minna ebapiisava isikkooseisu kompenseerimiseks päästjate tööaja kallale - selleks on tunduvalt paremaid ning töötajasõbralikumaid lahendusi,» leiavad pöördujad.