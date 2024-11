Järgmisel aastal algab Liivalaia trammitee ja Peatänava projekti elluviimine

Pere sõnul paneb praegune linnavalitsus alguse olulistele ja pikaajalistele linna ümber kujundavatele töödele. «Kiirem ühistransport vähendab ummikuid ja heitmeid, võimaldab kesklinnas ehitada rohkem korter- ja büroomaju, näitab teiste linnade praktika,» sõnas Pere, viidates 2022. aastal linna tellitud trammiteede tänavaruumi uuringule. «Liivalaia tramm on äärmiselt kõrge teeninduspotentsiaaliga, sest seal piirkonnas töötab, elab ja liigub palju inimesi. Mida intensiivsema kasutusega on tänav, seda suurem on argument investeerida ühistransporti. See on ratsionaalse maakasutuse A ja O,» ütles Pere.