Bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja Aleksandr Rakov on ise sama kooli lõpetanud ja taotles sinna töökohta juba ülikooli ajal. «Aleksandr on suurepärane õpetaja, meile on väga oluline, et ta meie kooli jääks,» ütleb 1.-6. klasside õppealajuhataja Merike Kõrven. «Praegu on kõik koolid noortest õpetajatest väga huvitatud.»