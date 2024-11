Eelmisel talvel puhastas linnavõim 60 km kõnniteid ja retoorika oli sealjuures selline, et kinnistu omanikud on ka ise kohustatud kõnniteed lumest puhtaks tegema, kui lumesahk õigel ajal ei saabu. Sel aastal on kõik teisiti.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti (KEKO) juhataja asetäitja Elari Udam kinnitas Postimehele, et mainitud 120 km kõnniteede ääres asuvad kinnistuomanikud on lumelükkamisest vabastatud. «Ega lumelükkamine pole keelatud, aga kohustust osal majaomanikel enam pole. Seal, kus linn on lubanud koristada, ootame pigem tagasisidet, et teaksime midagi ette võtta,» ütles Udam Postimehele.