FOTOD Näitus riigikogus: «Väike Eesti riik on koduks mitmesajale rahvusele!»

Alates 20. novembrist saavad riigikogulased ja külastajad uudistada istungisaali esisel näitust «Oma või võõras? Mitmerahvuseline Eesti», mille Eesti Ajaloomuuseum ja Integratsiooni Sihtasutus pühendavad tänavusele kultuuririkkuse aastale. Kultuuriministeeriumi väljakuulutatud ja Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel toimuv teema-aasta kannab ka eestlastele olulist sõnumit: kõigi siin elavate rahvaste kultuur on Eesti kultuur.

Ajaloomuuseumi direktor Jaanus Rohumaa rääkis Postimehele, miks see näitus on eriline. «Tallinna Ajaloomuuseum tähistas sellel aastal 160 aasta juubelit, siis me mõtlesime, mida me sellel puhul võiksime teha. Meie asi on tegelda ka poliitilise ajalooga kõigi muude teemade hulgas. Avastasime, et 100 aastat möödub ühe olulise seaduse vastuvõtmisest ja seetõtu leidsime, et meie kohus on teha näitus maailmas tollel ajal ikkagi erakordsest ettevõtmisest. Üks väike Euroopa rahvas, kes oli äsja oma riigi saanud, hakkas tegelema selliste teemadega, millega oldi omast ajast ees,» vastas Rohumaa.

Ta lisas, et 1925. aastal võeti meil vastu kultuuriautonoomia seadus. «Mõte oli siis, et see hakkab laienama ka järgmistele rahvusrühmadele, aga vaid juudid ja sakslased said sellega hakkama. Venelased alustasid ka, kuid siis tulid okupatsioonid peale,» rääkis Rohumaa.