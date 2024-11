Välismaa veebipoodidest tellitud pürotehnika võib olla Eestis illegaalne

Aastavahetuse ilutulestik.Pilt on illustratiivne.

Viimastel aastatel on sagenenud välismaistest veebipoodidest paugutite ja muu pürotehnika tellimine, kuid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ning maksu- ja tolliamet (MTA) tuletavad meelde, et Eestis on paugutite müük ja kasutamine tavatarbijale keelatud.