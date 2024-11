Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) märkis, et autodelt ühe sõiduraja äravõtmine rattatee jaoks oli tõepoolest eelmise linnavalitsuse idee. «Nad ju ise panid selle asja rajamisele aluse. Veelgi enam, keskerakondlasest abilinnapea palus Hipodroomi kvartali arendajatel muuta Hipodroomi ristmiku projekti nii, et sealt kaotati ära kaks ühistranspordirada. Ehk et nemad alustasid kogu seda jama, millega me praegu tegelema peame,» ütles Järvan.