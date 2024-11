Solman kritiseeris Stalnuhhini kaasamist Narva linnavõimu juurde

«Stalnuhhin andis esmaspäevasel pressikonverentsil üheselt mõista, mida ta arvab Eesti Vabariigist, nimetades seda Eesti NSVks ja teatades, et tema vanuses enam meelsus ei muutu. Selliste maailmavaate esindaja koht on poliitilises isolatsioonis, mitte võimu juures,» rääkis Solman.

Viimased uudised, et Stalnuhhin loobub Narva volikogu esimehe kohast, teevad olukorra Solmani hinnangul mõneti veel inetumaks. «Kahest koalitsiooni moodustada soovivast valimisliidust on tema käes jämedam ots. Võimalus neid niite tõmmata väljaspool avalikku rambivalgust ei ole kindlasti narvakate ega laiemalt Eesti avalikkuse huvides,» ütles Solman.

Tema sõnul on kahjuks selliste koalitsioonide tegemine sotsiaaldemokraatide läbiv käekiri Ida-Virumaal. «Varem oleme seda näinud näiteks Kohtla-Järvel, kus enda isiklikud võimuambitsioonid seatakse kõrgemaks kohaline elanike huvidest. Täpselt sel eesmärgil võitlevad sotsid jonnakalt ka riigikogus, et põhiseaduse muutmisel põlistataks sinna määratlemata kodakondsuseta isikute valimisõigus,» lisas Solman.

Ilmselt püütakse kolmapäeval veenda veel mitut volikogu liiget, et nad uue võimuliidu suhtes ümber mõtleksid. «Kahju, et see nii on, aga Narvas on üks mõjutusvahend inimeste töökohad. Linnapea Jaan Toots Keskerakonnast on ähvardanud töökohtade kaotamisega,» lausus Raik.