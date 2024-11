SDE juhatus ei toetanud Katri Raigi koalitsiooni Stalnuhhini fraktsiooniga

«Erakonna juhatuse toetust Raik ei saanud,» kinnitas Läänemets. «Kogu juhatuse jaoks on see keeruline küsimus, nagu me vastutaks. Tegemist ei ole sotsiaaldemokraatidega, vaid tegemist on valimisliiduga. Milliseid otsuseid Narvas tehakse, me mõjutada ei saa, kuid meile see ei sobi,» ütles ta.

«Ma olen ka varem avaldanud arvamust, et sellised inimesed nagu Mihhail Stalnuhhin Eestis avalikku võimu teostama ei peaks. See on nüüd omaette küsimus, kuidas seda teha. Miskipärast Eestis selliseid inimesi valitakse,» nentis ta.

«Praegu on Narvas valikud sellised, et teha koalitsiooni Keskerakonna omadega, kes mõtlevad nagu Mihhail Stalnuhhin ja on korruptiivse võimuvertikaali sinna loonud või teha Stalnuhhini nimekirjaga, kes on täpselt samasugused nagu Keskerakonna omad. Eesti rahvas ütleb selle kohta, et ühe tagumiku kaks kannikat on seal. Sul on valik üks või teine või jääda opositsiooni. See on ka huvitav, et Katri Raik on ainukene eesti rahvusest inimene seal volikogus,» ütles Läänemets.

«Ma ei tea, kas Eesti võidab sellest, et opositsioonis on ta ainukene eesti rahvusest inimene? Kui oli punamonumentide teisaldamine Narvas, siis Katri Raik linnapeana oli jõuametitele väga hea partner. Kes linna juhtima hakkab, ma arvan Katri Raik ikka. Ta risti ette ei löö, kui on vaja Eesti asja ajada,» arvas Läänemets.