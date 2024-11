Tallinn hakkab toetama liftide rajamist kortermajadesse

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul on linnavaraameti investeeringud jagunenud erinevate valdkondade vahel. «Näiteks koolide ja lasteaedade renoveerimine, ehitamine ja projekteerimistööd, millega tagame lastele ja õpetajatele paremad tingimused õppetööks ning loome linlastele kauaoodatud uusi lasteaia- ja koolikohti. Lasteaedade renoveerimiseks oleme planeerinud ligemale 36 miljonit eurot, näiteks 5,7 miljonit eurot on kavandatud Meelespea ja 6,65 miljonit Loitsu lasteaia uuendamiseks. Ehitame suuremaks Tallinna Reaalkooli, selleks näeme ette 15 miljonit eurot ning rekonstrueerime huvikeskuse Kullo hoone. Kullo rekonstrueerimistööde kogumaksumus on 33.5 miljonit eurot, millest järgmiseks aastaks on eelarvesse kavandatud 14,1 miljonit,» selgitas abilinnapea.

«Lisaks erinevate haridusasutuste ehitamisele pean üsna oluliseks olümpiastandarditele vastava ujula projekteerimist Lasnamäele Varraku tänavale. Sedasi saame parimal moel toetada professionaalseid sportlasi ja noori tulevasi talente ujumises,» lisas Jaamu.

Korteriühistutele jätkatakse renoveerimistoetuste pakkumist, sealhulgas rohepööret soodustavate uuenduslike lahenduste, näiteks päikesepaneelide, vett läbilaskvate katendite või vertikaalhaljastuse kasutuselevõtuks. Samuti toetab Tallinn rattamajade arendamist ning uue meetmena hakatakse toetama liftide rajamist korrusmajadesse. Korteriühistutele suunatud toetusmeetmete jaoks on eelarvesse kavandatud ligi 7 miljonit eurot.

Linnavara valdkonna investeeringuteks kavandatakse kokku 22,6 miljonit eurot. Järgmisel aastal jõuab lõpule Mustamäe teenusmaja ehitamine aadressile Tammsaare tee 135. Objekti kogumaksumus on 14,9 miljonit eurot, millest järgmise aasta eelarvesse on planeeritud 11,5 miljonit eurot. Samuti jätkatakse kahe sotsiaalmaja projekteerimist Vasara tänavale. Alustatakse Katleri 6 ja Akadeemia tee 32 sotsiaalmaja tehnosüsteemide ja fassaadide renoveerimist, milleks on ette nähtud kokku 2,4 miljonit eurot.

Kliimakavas toodud eesmärkide elluviimiseks paigaldatakse munitsipaalhoonetele päikesepaneele ning tellitakse katusekonstruktsioonide ekspertiise, et hinnata paneelide paigaldamise võimalusi. Selleks nähakse eelarves ette miljon eurot.

Välisrahastusega SOFTacademy projekti raames luuakse Mustamäel näidislahendus, mis hõlmab nelja tervikrenoveeritud maja ja nendevahelist avalikku ruumi, keskendudes innovaatilistele ja keskkonnasõbralikele lahendustele.

Tallinna 2025. aasta linnaeelarve peab heaks kiitma linnavolikogu. Volikogule esitatud linnaeelarve eelnõu on kogumahuga 1,29 miljardit eurot, mis on 69,9 miljonit eurot ehk 5,7 protsenti enam kui 2024. aasta täpsustatud eelarves. Tegevuskuludeks on eelarves kavandatud kokku 1,03 miljardit eurot ning investeerimistegevuseks on eelnõus ette nähtud 250 miljonit eurot. Tulude üldmahuks kavandatakse 1,1 miljardit eurot.