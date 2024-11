Rae uueks vallavanemaks sai Tarmo Gutmann

Tarmo Gutmann on üle 20 aasta osalenud Rae valla poliitikaelus, 2023. aasta maist oli ta Rae vallavolikogu aseesimees ja eelarve- ja arengukomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige, samuti Rae spordikeskuse nõukogu esimees ning Rae valla elektri-, vee- ja soojusettevõte Elveso nõukogu liige.

Tarmo Gutmann on põline Jüri elanik. Lõpetanud Jüri gümnaasiumi (tänane Jüri Kool), omandanud seejärel EBSis bakalaureuse kraadi majanduses ja täiendanud oma teadmisi TTÜ magistrantuuris personalijuhtimise valdkonnas.

Uue vallavanema tööalane kogemus pärineb peamiselt erinevatest tootmisettevõtetest, kus ta on viimase 20 aasta jooksul tegelenud valdavalt tootmise juhtimisega. Kõige pikemalt, 12 aastat oli ta ametis rahvusvahelises suurettevõttes ABB.

«Tarmo on põhjalikult kursis valla erinevate eluvaldkondadega, olles olnud kolme volikogu alatise komisjoni liige ning tegutsedes Reformierakonna Rae piirkonna esimehena,» ütles Kõiv.

Gutmanni sõnul on tema prioriteet vallavanemana laste ja noorte arenguks vajalike tingimuste loomine. «Rae vald on Eesti noorim omavalitsus, kus elanikest 34 protsenti on alaealised. Igal lapsel ja noorel neist peab olema võimalus kasvada turvalises ja toetavas keskkonnas,» ütles Gutmann.