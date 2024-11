Kohus mõistis küberkuriteos süüdistatavale reaalse vangistuse

«Kaasuse teeb eriskummaliseks asjaolu, et kui pärast kinnipidamist sai kurjategija taas ligipääsu sotsiaalmeediale, postitas ta oma LinkedIni kontole detailse kirjelduse sellest, kuidas tema «karjäär» on alguse saanud ning milliseid teenuseid ta kurjategijatele pakub. Muuhulgas kirjeldas mees, et on omandanud laialdased teadmised küberturvalisuse valdkonnas, spetsialiseerunud andmepüügile, erinevatele rünnakutele ning turvameetmetest läbitungimisele. Samuti andis ta platvormil teada, et teeb praegu pausi karjääris, sest keskkriminaalpolitsei ametnikud pidasid ta kahtlustatavana kinni. See on esmakordne juhtum, kus kurjategija taolisel kujul oma resümee avalikult üles laeb, sidudes kuritegelikus maailmas tehtu oma isikuga. Samuti oli küberkurjategija puhul esmakordne ning kummastav asjaolu, et pärast kahtlustatava staatuse saamist otsustas mees anda ajakirjanikule intervjuu,» kirjeldas Ambur.