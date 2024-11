Justiitsministeerium leiab, et eelnõus väljapakutud hääleõiguslikkuse seadmine sõltuvusse poliitilistest kokkulepetest, milleks on välislepingu ratifitseerimine või ratifitseerimata jätmine, avab võimaluse põhiõiguse kaitseala meelevaldseks muutmiseks ning see ei oleks kooskõlas põhiseaduses põhiõiguse kaitseala piiritlemise põhimõtetega.