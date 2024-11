Sel nädalal läbi viidud kontrollsõidud näitasid, et tegelik olukord vastas prognoosidele.

Abilinnapea Kristjan Järvan rõhutas, et kontrollsõitude tulemused kinnitavad mudeldatud prognoosi täpsust ja tõhusust. «Tallinna transpordiameti spetsialistid modelleerisid septembris erinevaid stsenaariume, et leida optimaalne lahendus. Kontrollsõidud näitasid, et prognoos osutus ligi sada protsenti täpseks. See tähendab, et Tallinnas kasutusel olev liiklusmudel annab meile usaldusväärset ja täpset teavet selle kohta, mida prognoosime,» rääkis Järvan.

Liivalaia tänava roheline laine eelistab liikumissuunda Pärnu maanteelt Reidi teele. Enne rohelise laine rakendamist kulus selle vahemaa läbimiseks 15,95 minutit, nüüd aga vaid 8,9 minutit – ajasääst on ligi 7 minutit. Reidi teelt Pärnu maanteele suunduva liikluse aeg on vähenenud 10,53 minutilt 8,2 minutile, säästes 2,3 minutit. Kontrollsõidud viidi läbi 18. novembril ajavahemikul kella 16.30-17.00 ja 19. novembril kella 17.00-18.00. Mõõtmistulemused kinnitavad, et süsteem toimub vastavalt modelleerimise käigus tehtud prognoosidele. Siiski tuleb arvestada muuhulgas ka ilmastikuoludega, samuti võivad tulemustele mõju avaldada piirkonna liikluskorralduslikud muudatused, näiteks teesulgemised.

Kergliiklejate ja jalakäijate huve silmas pidades säilitati kõik Liivalaia tänava täisteeületused. Võrreldes varasemaga lisandus kolm uut ülekäigurada, kus jalakäija saab tänava ületada ilma ohutussaarel peatumata.

«Igapäevaselt kasutab Liivalaia tänavat umbes 44 000 autot pea 53 000 sõitjaga. Kui liita kokku rohelainest tekkinud aja kokkuhoid kõigi liiklejate kohta, siis uus Liivalaia fooriprogramm säästab Tallinna liiklejatele iga päev 1500 tundi. Ajasääst tähendab suurt kasu nii autojuhtidele kui ka kogu linnaliiklusele. Samas on tagatud mugav ja turvaline liikumine jalakäijatele ja kergliiklejatele. See on hea näide, kuidas targad liikluslahendused rahuldavad erinevate liiklejagruppide vajadusi,» ütles Järvan.

Liivalaia tänaval kehtib kiirusepiirang 40 km/h. Roheline laine on loodud sujuvaks liiklemiseks lubatud kiirusega. Sarnane süsteem on kasutusel ka Nõmme linnaosas Vabaduse puiesteel, kus rohelise laine tõttu saavad mootorsõidukid tänava sujuvamalt läbida, vähem pidurdades ja kiirendades.