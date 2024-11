Mustamäe teenusmaja sai nurgakivi

Ehitustööd kestavad 2025. aasta suveni, millele järgneb hoone sisustamine. Kavade kohaselt võetakse maja kasutusele oktoobris 2025. Projekti kogumaksumus on 14,9 miljonit eurot.

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul on teenusmaja vajalik ja kauaoodatud kompleks, mis võimaldab eakatel inimestel tegusalt ja väärikalt vanaduspõlve veeta pakkudes samas eluasemevõimalusi liikumispuuetega inimestele ja noortele peredele. «Sarnased teenusmajad on end edukalt teistes riikides tõestanud, mistõttu on meiegi eesmärk rajada sarnased hooned igasse linnaosasse. Nii pakume inimestele mugavat ja ligipääsetavat elukeskkonda koos vajalike tugistruktuuride ja hooldusteenustega. Teenusmaja on kindlasti hea lahendus neile, kes saavad igapäevaeluga ise hakkama ega vaja tavapärast hoolust ega sotsiaalabi, kuid tuge ja suunamist,» ütles Jaamu.

«Teenusmaja rajamine on oluline samm ligipääsetava elukeskkonna loomisel, kus erinevad põlvkonnad ja sihtrühmad saavad toetavas keskkonnas oma elu üles ehitada,» lisas sotsiaalvaldkonna abilinnapea Karl Sander Kase.

Maja arhitektuurne lahendus on funktsioonist lähtuvalt ratsionaalne ja lihtsa vormiga, kuid toob ümbritsevasse keskkonda värskust ja eristub kõrvalasuvatest punase tellisfassaadiga elamutest. U-kujulise põhiplaaniga hoone moodustub kahekorruselisest põhimahust ning kaheksa- ja kuuekorruselisest tornist, mis on tumerohelist, helerohelist ja valget värvi, et vältida võimalikku massiivset mõju. Sisearhitektuuris kasutatakse samu materjale ja tonaalsust, et luua terviklik ja äratuntav keskkond. Trepikodade ja üldalade kujundus on ühtne, kuid mõlemal tornil on oma eristav detail.

Majja on kavandatud kokku sada sotsiaal- ja munitsipaalkorterit ja noortekeskus, mis pakub linnaosa noortele kooskäimise võimalust. Kahekorruselise hooneosa ja kaheksakorruselise A-torni eluruumid on mõeldud eakatele ja liikumispuudega inimestele, seal on suur osa korteritest planeeritud väiksemate stuudio- ja kahetoaliste korteritena. Kuuekorruselisse B-torni on kavandatud 2-3-toalised munitsipaalkorterid, mis on mõeldud ajutise elupaigana peamiselt noortele peredele.

Hoonesse planeeritakse ka perepesa keskus, mis on kogukonnakeskus, kus lapsevanemad saavad oma väikelastega aega veeta, suhelda teiste vanematega ning osaleda lapsevanemaid toetavates tegevustes nagu nõustamine, koolitused ja tugigrupid.

Mustamäe teenusmaja ehitus. Foto: Ellen Rudi

Õuealale rajatakse kogukonnaaed, istutuskastid, atraktsioonid lastele. Lisaks üldkasutatav välijõusaal piirkonna elanikele.

Hoone projekteeris Innopolis Insenerid OÜ, ehitustööde peatöövõtja on Vanalinna Ehitus OÜ ja omanikujärelevalvet teeb AS Infragate Eesti. Projekti kogumaksumus, mis hõlmab ehitustöid, sisustamist, tehnovõrkudega liitumist ja omanikujärelevalvet, on 14,9 miljonit eurot.