Tallinn keskendub 15 minuti linna ja hea elukeskkonna arendamisele

See võimaldab tõhusamalt kavandada näiteks uusi lasteaedu, koole või ka eakatele suunatud teenuseid, parandades nende kättesaadavust ja vastavust kogukondade vajadustele.

Linnaplaneerimise valdkonna tegevuskuludeks on järgmise aasta eelarve eelnõus planeeritud 6,1 miljonit eurot. Peamised fookused on Tallinna ruumilise tervikpildi kujundamine üldplaneeringutega, linnaregiooni keskuste, sealhulgas liikuvuskeskuste, arengu suunamine ja tänavaruumi arendamine kvaliteetseks avalikuks ruumiks.

Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on Tallinnas on paljud igapäevateenused inimestele 15-minutilise jalgsiteekonna kaugusel, kuid arenguruumi on nende teekondade kavandamisel.