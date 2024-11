Tallinna lauluväljak on uue kuue ootel: jätkuv ruumipuudus paneb korraldajad surve alla

Tallinna lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja sõnul on nende käsutuses küll endiselt 23 hektarit, kuid väljaku ümbruses jääb vaba maad järjest vähemaks. «See, et linn peale pressib, on ju tegelikult normaalne, sest linnaruum areneb,» tõdes ta. «Aga lauluväljakuga on läinud nii, et kui varem saime pidude ajal kokkuleppe alusel kasutada ümberkaudseid kinnistuid, siis nüüd tekib sinna järjest uusarendusi.»