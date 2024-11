«Kiusajatele, türannidele ja ebaõiglusele vastu seismine on Eestil veres. Nagu on Eestil veres ka vastuseis igale katsele otsustada üle meie peade meie oma saatuse üle.»

«Me paneme varakult kannad maha ja lükkame selja sirgu. Me koondume ja lööme liitu, nii omavahel kui ka oma sõpradega maailmas. Me asume oma vaba maa, oma lähedaste, ja oma eluviisi kaitsele. Sest ajalugu on tõestanud, et just rahvas, kes tahab ja oskab end kaitsta, jääb kestma, mitte ei kao ega lahustu teistes,» rääkis president Karis.