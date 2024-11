Maale jõudis mitte rohkem kui 376 dessantlast. Järgnenud lahingute käigus hävitati peale mõne üksiku erandi needki, ehkki ka Saksa poolel oli elavjõus kaotusi. Kas dessantlastele oli antud korraldus tappa kõik ette jäänud kohalikud elanikud, pole päris kindel, kuid fakt on see, et dessandi ajal tapeti Merikülas ligi poolsada eraisikut, sealhulgas noor naine Meeta Süvalep koos kaheaastase lapsega. Ja seda fakti ei jätnud Saksa propaganda punaarmeelaste julmuse näitena ära kasutamata.