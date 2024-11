Reformierakonnas vastuvoolu ujuv Meelis Kiili fosforiidi kaevandamisest: olen väga-väga skeptiline

Ühelt poolt konverents ja vastuseis fosforiidi kaevandamisele, teisalt kompott paljudest muudest küsimustest – alates riigikaitsest, mis on endise kaitseväelase Kiili peamine fookusteema parlamendis, kuni põlevkivi kaevandamisega seotud vaidlusteni – on Reformierakonnas süvendanud tunnetust, et Kiili justkui ujuks ülejäänud erakonnale vastuvoolu. Mitu Reformierakonna riigikogu liiget ütlevad Postimehele, et kuigi Kiili väljaviskamist pole tõsiselt jutuks võetud, siis pigem on esitatud küsimusi stiilis, kas Kiili ise tunneb, et on õiges erakonnas. Eriti teravaks muutus olukord sügise alguses, kui avalikkuse ette tuli Kiili plaan koostada riigikaitseraport. Talle heideti ette, et ta ei koordineerinud seda ülejäänud erakonnaga.