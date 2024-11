Toila vallas toimus kuue auto vahel mitmikavarii, inimesed said vigastada

Politsei pressiesindaja sõnul said autodes olijatest osad said viga, kuid praegu teadaolevalt ei ole ühegi olukord eluohtlik.

Kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel. Liiklus avariipaigal on häiritud.

Ida prefektuuri operatiivjuht Aleksander Mark täpsustas, et õnnetuses osales kuus sõidukit, milles kokku sõitis 34 inimest. Neist kümme inimest said viga, viis paraku raskemalt.

«Jätkuvalt vajab veel sündmuskohal selgitamist, millises järjekorras sündmused täpselt nii hargnesid, et sedavõrd suure avariini viisid. Tõsi on, et teeolud ei ole head ning suure libeduse toel on juhtunud veel mitu teist avariid, milles on ka inimesed viga saanud,» ütles ta.